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Северная Македония объявила о высылке российского дипломата

Анастасия Волоснова

Политика
Северная Македония объявила о высылке российского дипломата
Фото: Pixabay

Власти Северной Македонии сообщили о высылке из страны российского дипломата. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал министр иностранных дел Буяр Османи во время пресс-конференции.

По его словам, информация о происходящем является конфиденциальной.

При этом Буяр Османи отметил, что МИД страны «в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры и действует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях в целях защиты национальной безопасности» Северной Македонии, пишет информационный портал «360».

Россия 10 июня объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. В ведомстве пояснили, что принятые меры стали ответными. В мае 2021 года Северная Македония объявила персоной нон грата дипломата российского посольства в Скопье.

До этого в МИД заявили, что высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях государств.

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