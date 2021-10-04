Эксперт оценил, возможно ли снижение объема поставок российского угля и газа в Польшу 

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, вероятно ли снижение объема поставок российского угля и газа в Польшу.

Ранее польский обозреватель газеты Rzeczpospolita отметил, что отношения между Российской Федерацией и Польшей становятся напряженными, что может привести к отмене или снижению объемов поставок российского угля и газа.

Александр Фролов отметил, что российская сторона не столь мстительна и продолжит сотрудничество с Польшей. Он напомнил, что Россия поставляет в год до пяти миллиардов кубометров газа в Польшу, а также определенные объемы угля, несмотря на то, что Варшава выступала против различных российских проектов в сфере энергетики.

— Москва продолжает поставлять энергоресурсы в таких объемах, о которых Варшава ее просила. Россия не склонна к мелочной мстительности, тем более в текущих кризисных условиях, — пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

В понедельник, 27 сентября, Россия и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.