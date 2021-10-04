Эксперт оценил риск для жизни Пересильд при полете в космос

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Бывший преподаватель Центра подготовки космонавтов, полковник ВВС в отставке Валентин Петров оценил риск для жизней актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко во время полёта на МКС.

Он выразил уверенность в том, что полет будет безопасным,

— Безопасность жизни обеспечена, погибнуть киногруппе точно никто не даст, — заявил Валентин Петров в комментарии News.ru.

При этом он отметил, что у членов киногруппы могут возникнуть проблемы со здоровьем, в частности, тошнота. Самыми сложными будутпервые дня— организму необходимо адаптироваться к невесомости.

Валентин Петров также отметил профессионализм капитана корабля Антона Шкаплерова, вместе с которым отправится в космос киногруппа.

В свою очередь космонавт Андрей Борисенкоотметил, что киногруппе предстоит пережить незабываемые эмоции.

— Начиная с первых стартовых минут перед полетом в космос начинаются серьезные эмоциональные переживания, потому что человек понимает, что ему предстоит пережить. Это никого не оставляет равнодушным, —пояснил он в комментарии ФАН.

Съемочная группа отправится в космос для съемки фильма «Вызов» 5 октября. Сопровождать в путешествии во внеземное пространство их будет космонавт Антон Шкаплеров.