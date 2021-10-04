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Программу по благоустройству парков расширят в Подмосковье

Ирина А. Игнатенко

Общество
Программу по благоустройству парков расширят в Подмосковье
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Программу по облагораживанию парков планируют расширить в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— У нас большая программа на следующие годы. Мы ее будем только увеличивать, потому что спрос на это у жителей, очевидно, очень высокий, — отметил Воробьев на заседании правительства региона 4 октября.

Он отметил, что необходимо осуществлять работы по благоустройству не только городских, но и лесных парков. Главы подмосковных городов должны лично оценивать пространства и отмечать, какие работы необходимо осуществить на конкретной территории.

Воробьев отметил, что данный вопрос особенно важен на территории Мытищ, Долгопрудного, Одинцовского округа, Красногорска, Серебряных Прудов и Воскресенска, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее эксперты перечислили самые живописные парки Московской области, которые отлично подходят для прогулок и фотосессий в осенний период.

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