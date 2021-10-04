Терапевт рассказал, почему не стоит доверять прогнозам о распространении коронавируса

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Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, чтони один специалист не может точно предсказать, как будут меняться показатели распространения коронавирусной инфекции в ближайшее время.

По словам эксперта, прогнозирование таких сложных систем — всегда неблагодарный труд. В ближайший месяц можно ожидать роста заболеваемости, но точных цифр назвать нельзя.

По словам врача, во всплесках и спадах заболеваемости любого ОРВИ и ОРЗ можно лишь проследить определённую зависимость от сезона

— Обычно конец сентября, октябрь, начало ноября и где-то конец февраля, март, апрель - это каждый год мы наблюдаем,— пояснил врач в комментарии изданию «Царьград».

4 октября стало известно, что в России отменили все массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 25 781 новый случай коронавирусной инфекции.