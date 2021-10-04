Психолог пояснила, почему не стоит жить в малометражных квартирах

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Во многих российских регионах отмечается значительный рост цен на жилье, поэтому люди начинают покупать квартиры с небольшим метражом.

Психолог Александра Метальникова считает, что малометражное жилье может нанести вред психологическому здоровью человека, тем более если в такой квартире живет семья из нескольких человек. По ее мнению, мышление схлопывается вместе с пространством, в котором человек живет.

— Пространство, воздух очень важны для самоощущения человека, мышления, чувствования. Наш дом — это всегда дворец. Так что чем меньше площадь, тем меньше радости, жизни, любви, памяти. Человек начинает думать узко, плоско, — пояснила она в комментарии ОСН.

4 октября на столичном рынке недвижимости появилась квартира площадью девять квадратных метров. Микроапартаменты располагаются в многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. По словам экспертов, застройщикам приходится сокращать метраж, чтобы сделать жилье более доступным.