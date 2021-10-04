Певец Сергей Минаев назвал себя фаворитом Аллы Пугачевой

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Музыкант, автор кавер-версий хитов 1980–1990-х годов и композитор Сергей Минаев детально рассказал об их отношениях с певицей Аллой Пугачевой. Он отметил, что их плотное сотрудничество принесло каждому многое.

По мнению артиста, Примадонна всегда следила за временем и старалась ему соответствовать. Когда Сергей Минаев стал востребованным, она тут же предложила ему поработать вместе. Также музыкант добавил, что они общались не только на профессиональные темы, но и на личные.

Сергей Минаев вспомнил ситуацию, когда Алла Борисовна отказалась выходить на сцену в Одессе. Но ему удалось разрешить конфликт.

— Ее администраторы послали меня к ней поговорить, потому что я у нее тогда был эдаким фаворитиком, — рассказал артист.

При этом музыкант убежден, что именно он превратил Аллу Пугачеву в поп-звезду. После их знакомства певица стала лучше танцевать и даже сменила репертуар.

— Она же очень умный человек, — передает Пятый канал слова композитора.

На днях Максим Галкин выложил на своей странице в социальной сети Instagram видео дружеской встречи со звездами российской эстрады Валерием Леонтьевым, Олегом Газмановым, Лаймой Вайкуле и Стасом Наминым. Видео было записано после совместного ужина в доме Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.