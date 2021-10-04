Обвиняемый в хищении кокаина экс-следователь вышел на свободу после приговора суда в Петербурге

Фото: Скриншот видео с заседания суда

Санкт-Петербургский городской суд приговорил экс-следователя СК Николая Воробьева, который обвинялся в хищении почти 11 килограммов кокаина из камеры хранения вещдоков, к 3,5 года колонии общего режима за мошенничество при получении выплат. Однако он был «освобожден по отбытии» прямо в зале суда. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе суда.

Воробьева признали виновным по уголовной статье «Мошенничество при получении выплат» за незаконное получение компенсации в размере 645 тысяч рублей за аренду квартиры. При этом по второй вменяемой ему статье «Хищение либо вымогательство наркотических средств» он был оправдан.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Воробьева отпустили на свободу прямо в зале суда.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

— Выпущен из-под стражи в зале суда немедленно, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015–2016 годах старший следователь Николай Воробьев похитил из камеры хранения наркотиков СМТО РУФСКН РФ по Петербургу и Ленинградской области около десяти килограммов кокаина. Вместо похищенного вещества он положил ранее подготовленную им смесь, состоящую из бензокаина, левамизола и не более 0,51 процента кокаина.

Наркотики, которые Воробьев вынес из хранилища, были изъяты в июне 2014 года в аэропорту Пулково. При этом предварительным расследованием того дела занимался сам Воробьев.