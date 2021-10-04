Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог пояснила, как употреблять макароны и картофель с пользой для организма

Ирина А. Игнатенко

Общество
Диетолог пояснила, как употреблять макароны и картофель с пользой для организма
Фото: Pixabay

В рационе практически каждой российской семьи есть картофель и макароны. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева пояснила, что эти продукты могут быть полезны для организма, главное — правильно выбирать и готовить их.

Так, в составе картофеля большое количество углеводов и минеральных веществ, молодой также содержит клетчатку, в нем мало крахмала и много витамина С. Людям, которые склонны к набору веса, стоит употреблять картофель один–два раза в неделю.

— Есть его всем следует только в сочетании с овощными гарнирами и салатами, а не с мясом, рыбой или птицей. Тогда мы сможем получить всю гамму полезных веществ, — пояснила Королева в комментарии Nation news.

Что касается макарон — степень пользы определяется составом, какое сырье используется для их приготовления, поясняет специалист. Если макароны сделаны из цельнозерновой муки, вреда для организма от них не будет. Такие макароны можно добавлять в рацион два–три раза в неделю с овощными гарнирами и зеленью.

До этого диетолог Михаил Гинзбург пояснил, можно ли есть просроченный сыр.

Читайте также:
питаниерацион
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте