Выставка «Большой Каменный мост» откроется в Музее Москвы

Фото: Пресс-служба музея

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Музей Москвы представляет выставку «Большой Каменный мост», которая посвящена его истории.

Посетители увидят автолитографии и акварели Аполлинария Васнецова, рисунки Сергея Герасимова, гравюры голландца Питера Пикарта. Также можно рассмотреть демонтированную во время реконструкции часть фермы Большого Каменного моста, которая была повреждена многочисленными осколками фугасной авиабомбы, сброшенной во время бомбардировок Москвы в 1941–1942 годах.

Большой Каменный мост наряду с Царь-Колоколом, Царь-Пушкой, Сухаревой башней и колокольней Ивана Великого является одним из самых узнаваемых символов столицы. Без него невозможно представить самый популярный открыточный вид на Кремль, храм Христа Спасителя, Берсеневскую, Пречистенскую и Софийскую набережные.

Экспозиция находится во дворе. Посмотреть ее можно бесплатно.

Выставка продлится с 5 октября по 14 ноября, сообщает пресс-служба музея.

Музей «Садовое кольцо» с 4 октября открыл выставку «История одного праздника», посвященную Дню Великой октябрьской социалистической революции.

Дата 7 ноября на протяжении семидесяти лет при советской власти была главным праздником. В музее содержится множество предметов, которые выпускались ежегодно к празднику: открытки, чашки, плакаты, памятные медали, значки и многое другое.