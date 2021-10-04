Коломенское покажет «Миниатюрную живопись русской иконы»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Андропова, 39 Карта всех событий

Музей-заповедник «Коломенское» в День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии открыл камерную выставку «Миниатюрная живопись русской иконы».

Посетители увидят живописные клейма от царских врат, выполненные кормовым иконописцем Оружейной палаты Московского Кремля Сергеем Фоминым Бодягиным, икону «Коронование Богоматери» со сложной иконографией, иконы для паломников, изготовленные в монастырях.

Иконы, написанные в технике миниатюры, известны на Руси с первых веков принятия христианства. Они продолжают традиции византийской иконописи и книжной миниатюры. Каждая эпоха привносила в икону новые композиционные решения. В конце XVI века особенный интерес к подробному филигранному иллюстрированию житийных текстов присутствует в «строгановской» иконе. Часто святой изображался в трехчетвертном повороте в молении к Спасителю или Богоматери.

Выставка открыта с 30 сентября по 26 декабря, сообщается на сайте музея.

Музей «Садовое кольцо» с 4 октября открыл выставку «История одного праздника», посвященную Дню Великой октябрьской социалистической революции.

Дата 7 ноября на протяжении семидесяти лет при советской власти была главным праздником. В музее содержится множество предметов, которые выпускались ежегодно к празднику: открытки, чашки, плакаты, памятные медали, значки и многое другое.