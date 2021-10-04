Сергей Собянин установил новую памятную дату в Москве — День Московского народного ополчения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр столицы Сергей Собянин установил в городе новую памятную дату — День Московского народного ополчения. Соответствующий закон он подписал в понедельник, 4 октября.

Документ опубликован на официальном сайте мэра, а памятная дата установлена на 11 октября.

В конце сентября в Мосгордуме поддержали законопроект об установлении в столице 11 октября памятной даты — Дня Московского народного ополчения.

В материалах к законопроекту напоминается, что в июле 1941 года в Москве сформировали народное ополчение, в которое только за первые пять дней добровольно вступили 120 тысяч человек.

Принятие закона позволит на городском уровне ежегодно чествовать подвиг ополченцев Москвы.

21 сентября Собянин подписал распоряжение, согласно которому из столичного бюджета направят средства на реконструкцию памятников московским дивизиям народного ополчения в Калужской и Смоленской областях.