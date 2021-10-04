Сергей Собянин увеличил срок рассрочки для столичных предпринимателей на приобретение имущества

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Срок рассрочки для столичных предпринимателей увеличен до семи лет. Соответствующий законопроект в понедельник, 4 октября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мера коснется субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые приобретают имущество. Теперь он составит семь лет вместо пяти. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что за восемь месяцев 2021 года малый и средний бизнес столицы внес в городской бюджет на 27,3 процента больше налоговых и неналоговых платежей. На 27,3 процента выросли платежи, если сравнивать с 2019-м. Это свидетельствует о восстановлении сектора экономики после пандемийного кризиса. В секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) задействованы более 3,5 миллиона человек — это почти четверть экономики города.

В августе сообщалось, что Москва расширила перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса. В число приоритетных видов деятельности для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) включили также предоставление в аренду (сдача внаем) собственного недвижимого и движимого имущества (кроме земельных участков, жилых домов, многоквартирных домов, квартир и других жилых помещений). К ним не относится такие виды, как предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга) и деятельность по обслуживанию территорий и зданий.