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Росгвардейцы задержали приезжего грабителя на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Росгвардейцы задержали приезжего грабителя на юге Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице росгвардейцы задержали мужчину, который подозревается в грабеже. Об этом в понедельник, 4 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел в южном административном округе. К находящимся на патрулировании правоохранителям подбежал мужчина. Он рассказал, что только что был ограблен неизвестным и описал его. Уточнив приметы преступника, сотрудники ведомства принялись его разыскивать. Вскоре злоумышленник был задержан.

— Им оказался 29-летний житель Майкопа. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции, — заключили в ведомстве.

В сентябре в Москве грабитель попытался отобрать у пожилой женщины сумку, однако пенсионерка мертвой хваткой вцепилась в нее и не отпускала. Момент ограбления попал в поле зрения камер. Злоумышленника позже нашли. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж».

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