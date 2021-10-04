Политолог оценила назначение Авдеева на пост врио Владимирской области

Фото: Администрация президента РФ

Политолог Екатерина Соколова прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина назначить экс-мэра Обнинска Александра Авдеева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области.

По мнению эксперта, Авдеев совершенно готов к тому, чтобы встретиться лицом к лицу с проблемным наследием бывшего губернатора региона Владимира Сипягина.

— Назначение Александра Авдеева — это закономерный пример нынешней кадровой политики. У человека и муниципальный, и региональный опыт управления. Авдеев прошел так называемую школу губернаторов (программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС), — отметила она в комментарии изданию «Взгляд.ру».

Соколова подчеркнула, что после трехлетнего правления Владимира Сипягина Авдееву придется решать большое количество проблем в социальной сфере.

4 октября президент России Владимир Путин предложил Александру Авдееву занять пост врио Владимирской области. До этого глава государства принял отставку главы региона Владимира Сипягина.