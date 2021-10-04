«Не просто пива выпить»: Милонов оценил появление Дня отца в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает очень правильным учреждение Дня отца в России. Об этом политик заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы». Особенно это актуально на фоне тех вызовов, которые бросает западное общество институту семьи, уверен он.

— Наконец-то у нас появился свой праздник. Это хорошо. Главный смысл этого дня не просто праздновать, пива выпить, а именно подчеркнуть роль отца как человека, который воспитывает и берет ответственность за воспитание своих детей, а не только как физиологического участника их рождения. Подчеркнуть, что у него есть не некая функция, а это очень важный человек в жизни ребенка, — отметил парламентарий.

Политик также положительно оценил, что праздновать День отца будут в третье воскресенье октября. Но причины того, почему именно на эту дату пал выбор, ему неизвестны. Однако он сопоставил празднование весной Дня защитника Отечества и Международного женского дня, 8 Марта. С его точки зрения, осенью День отца лишним не будет. К тому же в последнее воскресенье ноября празднуется День матери.

О том, что в России учрежден День отца, стало известно в понедельник, 4 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Свое решение глава государства объяснил целью укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Первый раз День отца отметят в России 17 октября 2021 года.