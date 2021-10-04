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Владимир Познер рассказал, какие изменения произойдут в его программе

Ирина А. Игнатенко

Общество
Владимир Познер рассказал, какие изменения произойдут в его программе
Фото: Вечерняя Москва

Журналист и телеведущий Владимир Познеррассказал, какие изменения произойдут в его авторской телевизионной программе.

Так, в обновленном шоу «Познер» будут появляться малоизвестные, но интересные гости. По словам телеведущего, он предложил эту идею.

— Приглашать на выпуски немедийных людей — это моя идея. Это же моя программа, а не чужая. Гостями станут самые обыкновенные люди, самые разные, — отметил он в комментарии ИА «НСН».

Познер также уточнил, что необходимо расширять географию, чтобы гостями могли стать не только люди, работающие в Москве и Санкт-Петербурге.

Телеведущий отметил, что новые выпуски должны выйти в ближайшее время.

Ранее Владимир Познер поделился мнением о важности семьи в жизни человека.

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