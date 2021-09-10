«Основная единица существования»: Познер рассказал о важности семьи

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Журналист и телеведущий Владимир Познер поделился мнением насчет важности семьи в жизни человека.

Он подчеркнул, что количество разводов не говорит об обесценивании семьи.

— Когда-то, конечно, были всякого рода законы, которые затрудняли развод, но ведь если люди больше друг друга не любят, если они не хотят быть вместе, то заставлять их быть вместе приводит иногда к совершенно ужасающим вещам, — передает слова Владимира Познера «Общественная Служба Новостей».

Журналист также добавил, что он совершенно уверен в сохранении семьи как «основной единицы существования людей».

Владимир Познер был женат трижды. У него двое детей. Дочь Екатерина родилась в первом браке с Валентиной Чемберджи. Также у него есть приемный сын Петр. Его мать — вторая жена журналиста Екатерина Орлова. В 2008 году Познер женился на театральном продюсере Надежде Соловьевой.

В апреле журналист рассказал, что однажды поднял руку на свою дочь Екатерину. Он уточнил, что причиной его агрессии стало неумение дочери быстро есть.

Кроме того, он поделился подробностями сложных отношений со своим отцом. Познер объяснил, что не может его простить из-за нескольких вещей.

За последние десять лет меньшее количество жителей России стало воспринимать развод как нечто трагическое. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob. В 2011 году 18 процентов опрошенных характеризовали развод как трагедию, в 2020 году этот показатель снизился до 14 процентов.