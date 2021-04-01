Познер объяснил, за что до сих пор не может простить своего отца

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Журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил, что до сих пор не может простить своего отца. В автобиографической книге он писал о сложных отношениях с отцом, так и не простив ему двух вещей.

— Я не могу простить ему нескольких вещей. Был один интимный момент, о котором говорить сейчас не буду. Он касается только его и мамы. Но я не могу простить ему то, что он так рискнул жизнью жены и благополучием своих детей, — заявил Познер, имея ввиду тот факт, что отец заставил их с матерью и братом переехать в СССР.

Журналист считает везением тот факт, что Сталин умер через три месяца после их приезда.

— Папу долго не брали на работу. Становилось понятно, что будущего у нас здесь нет. Я думаю, его бы посадили. Может быть, даже расстреляли. Маму и меня куда-нибудь бы отправили как врагов народа. Ну а брата отдали бы в детский дом. Почему он не хотел никого слушать, когда его об этом предупреждали в Америке? Почему он упрямо решил сделать то, что сделал? Вот это я не могу ему простить, — добавил собеседник.

Интервью опубликовано в журнале «Сноб».

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