Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число комитетов в Госдуме предложили увеличить с 26 до 32 в следующем созыве

Виктория Сикерина

Политика
Число комитетов в Госдуме предложили увеличить с 26 до 32 в следующем созыве
Фото: Пресс-служба Госдумы

Количество комитетов в Государственной думе следующего созыва предложили увеличить до 32 вместе нынешних 26. Такую идею выдвинул вице-спикер ведомства и глава депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков в понедельник, 4 октября.

Он отметил, что на заседании обсудили состав, кандидатуры и перечень возможных комитетов.

— В течение трех заседаний решим все кадровые вопросы. Перечень комитетов будет предложен фракциям. Предполагается создать 32 комитета. Для сравнения: в действующей Думе их 26. Увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов исполнительной власти, — заявил вице-спикер.

Например, комитет Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предложили разделить на несколько ведомств: комитет по экономической политике, комитет по промышленности, комитет по антимонопольной политике и комитет, занимающийся проблемами малого и среднего предпринимательства.

Александр Жуков добавил, что комитет по физкультуре, туризму и молодежной политике планируют разделить на три учреждения. По его словам, в Госдуме также хотят организовать комиссию по регламенту.

— Договорились о том, что мы будем предлагать график работы Госдумы в осеннюю сессию примерно такой, как был в весеннюю. То есть три недели по два пленарных заседания в неделю, потом неделя работы в округах и опять три недели по два пленарных заседания. По крайней мере в первую осеннюю сессию такой порядок будет предложен, — передает РИА Новости слова вице-спикера Госдумы.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 октября, подписал указ о созыве первого заседания Государственной думы восьмого созыва. Оно состоится 12 октября.

Читайте также:
Государственная дума Россииизменениядепутаты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте