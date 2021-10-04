Число комитетов в Госдуме предложили увеличить с 26 до 32 в следующем созыве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Количество комитетов в Государственной думе следующего созыва предложили увеличить до 32 вместе нынешних 26. Такую идею выдвинул вице-спикер ведомства и глава депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков в понедельник, 4 октября.

Он отметил, что на заседании обсудили состав, кандидатуры и перечень возможных комитетов.

— В течение трех заседаний решим все кадровые вопросы. Перечень комитетов будет предложен фракциям. Предполагается создать 32 комитета. Для сравнения: в действующей Думе их 26. Увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов исполнительной власти, — заявил вице-спикер.

Например, комитет Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предложили разделить на несколько ведомств: комитет по экономической политике, комитет по промышленности, комитет по антимонопольной политике и комитет, занимающийся проблемами малого и среднего предпринимательства.

Александр Жуков добавил, что комитет по физкультуре, туризму и молодежной политике планируют разделить на три учреждения. По его словам, в Госдуме также хотят организовать комиссию по регламенту.

— Договорились о том, что мы будем предлагать график работы Госдумы в осеннюю сессию примерно такой, как был в весеннюю. То есть три недели по два пленарных заседания в неделю, потом неделя работы в округах и опять три недели по два пленарных заседания. По крайней мере в первую осеннюю сессию такой порядок будет предложен, — передает РИА Новости слова вице-спикера Госдумы.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 октября, подписал указ о созыве первого заседания Государственной думы восьмого созыва. Оно состоится 12 октября.