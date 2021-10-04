Не надо стесняться: в Союзе отцов раскрыли смысл нового праздника для пап

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Праздник День отца в России станет одной из опорных точек для изменения отношения к своим детям. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель Союза отцов России Юрий Соленов.

Об учреждении Дня отца стало известно в понедельник, 4 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Праздновать его будут в третье воскресенье октября. Первый раз это произойдет 17 октября 2021 года.

— Праздник — это не просто день, когда подарили цветы, а еще и день, когда мы сделали акцент на важной роли отца в формировании личности, воспитании ребенка и, конечно же, в поддержке безопасной среды внутри семьи. Учреждение Дня отца в России — легитимизация того, чтобы отцы не стеснялись говорить о том, что они позитивные, положительные и используют качественный подход в воспитании ребенка, — отметил общественник.

Соленов подчеркнул, что у многих российских мужчин нет положительного примера рядом. И новый праздник как раз поможет, посмотрев на свое ближайшее окружение и на самих себя, по-другому относиться к своему ребенку.

— У нас ведь нереализованный мужской потенциал огромный. 37 миллионов мужчин могут его реализовать. Мы понимаем, что когда заканчиваем школу, получаем образование, то овладеваем какой-то профессией. Но всеми овладеть мы не сможем. А вот «профессией» отца предстоит овладеть практически каждому. А к этому нужно готовиться серьезно. И если есть День железнодорожника и ему подобные, то надо быть и Дню отца, чтобы действительно формировался положительный образ отца в обществе! — сказал собеседник «ВМ».

Однако, как напомнил Соленов, инициатива праздновать День отца была уже выдвинута давно. И в нескольких регионах праздник уже в разные даты отмечают. Поэтому лично ему приятно, что региональные инициативы вышли теперь на федеральный уровень. Октябрь же для чествования отцов — идеальный месяц из-за учебного года. К тому же в последнее воскресенье ноября будет праздноваться День матери.