Три автомобиля столкнулись на 40 километре МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 40-й километр Карта всех событий

Три автомобиля врезались друг в друга на 40 километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло перед пересечением магистрали с Калужским шоссе.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные городские службы. Также из-за аварии затруднено транспортное движение по дублеру, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее в департаменте транспорта Москвы рассказали, что массовая авария с участием пяти машин произошла на 53-м километре внутренней стороны МКАД. Из-за этого движение транспорта осуществлялось по двум полосам из пяти.

Также в понедельник, 4 октября, в пресс-службе столичной ГИБДД заявили, что за последнюю неделю в Москве произошло 163 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадал 181 человек и еще шесть погибли. В ведомстве добавили, что наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств.