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Джо Байден заявил об угрозе дефолта в США

Виктория Сикерина

В мире
Джо Байден заявил об угрозе дефолта в США
Фото: Pixabay

Возможный дефолт в Соединенных Штатах произойдет в том случае, если Конгресс не согласует повышение потолка государственного долга. Впоследствии доллар может потерять статус мировой резервной валюты. Такое мнение в понедельник, 4 октября, высказал президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

Он отметил, что отсутствие таких действий также может подорвать надежность ценных бумаг министерства финансов страны.

При этом американский лидер подчеркнул, что в таком случае снизится кредитный рейтинг США и увеличатся ставки по кредитам. По этой причине Джо Байден порекомендовал республиканцам прекратить препятствовать деятельности Конгресса в данном ситуации и назвал их поведение «безрассудным и опасным».

— Республиканцы не просто отказываются выполнять свою работу, но также и грозят использовать свои полномочия, чтобы помешать нам выполнить нашу работу — уберечь экономику от катастрофического события.... Мы просто просим их не использовать процедурные лазейки, чтобы помешать нам делать работу, которую они выполнять не будут, — сказал президент США.

Джо Байден добавил, что Вашингтон всегда выполняет обязательства по платежам. Однако роста лимита госдолга, по его словам, не происходит сейчас еще и из-за налоговой политики и расходов при предыдущей администрации.

Лидер США заключил, что разрешение данной ситуации будет зависеть от дальнейших действий республиканцев в Конгрессе. Но президент заявил, что не может дать гарантию, что в стране не произойдет дефолт, передает ТАСС слова Джо Байдена.

В пятницу, 1 октября, Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства до 3 декабря.

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