«Дельта»-штамм COVID-19 научился маскироваться под сезонные инфекции

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«Дельта»— штамм COVID—19 научился маскироваться под сезонные вирусные инфекции. Из-за этого выявить тяжелое заболевание становится тяжелее. Об этом рассказал главный внештатный эксперт Минздрава по медпрофилактике в УрФО Сергей Токарев.

Даже опытный врач «на глаз» не сможет выявить индийский штамм у пациента, отметил эксперт. Поэтому при обнаружении первых симптомов заболевания необходимо проходить ПЦР—тест или антигенный экспресс—тест.

— Стали появляться катаральные симптомы, то есть насморк, боли в горле, кишечные расстройства, небольшое повышение температуры тела на ранних стадиях, чуть позднее кашель, а затем уже поражение легких с дыхательной недостаточностью, гипоксией и так далее, — рассказал Токарев в интервью URA.RU.

В некоторых случаях «Дельта» штамм может обходить иммунные барьеры организма, что дает тяжелые осложнения, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— Он может не вызывать даже температурные реакции, протекать с обычным насморком без потери обоняния, с болями в горле, с расстройствами стула, — заключил специалист.

1 октября кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал о том, что в России преобладает штамм коронавирусной инфекции «дельта», но через некоторое время его вытеснят другие варианты SARS-CoV-2. По его словам, другим штаммам в настоящее время сложно победить тот вариант вируса, который превалирует.