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В Telegram возможны проблемы с отправкой сообщений

Виктория Храменкова

В мире
В Telegram возможны проблемы с отправкой сообщений
/ Фото: Youtube / Теплица социальных технологий

В мессенджере Telegram возможны проблемы с отправкой сообщений в некоторых регионах мира. Об этом сообщает компания.

— В настоящее время сбои затрагивают значительную часть основных онлайн-сервисов, к счастью, распределенная серверная инфраструктура Telegram означает, что приложение может оставаться более стабильным во всем мире, несмотря на это, — передает компания в своем Twitter.

В понедельник, 4 октября, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp из России и других стран мира сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Позднее сбои начали наблюдаться в Twitter и Snapchat, а также YouTube и Viber.

Отмечается, что глобальный сбой социальных сетей продолжается уже более шести часов. Он является самым продолжительным с 2008 года. Тогда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток.

Также стало известно, что информацию о полутора миллиардах пользователей социальной сети Facebook выставили на продажу на черном рынке. По предварительным сведениям, продавать начали имена, физические и электронные адреса, а также телефонные номера.

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