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Открытую выставку «Возвращение в усадьбу» посетило почти 40 тысяч человек

Виктория Храменкова

Развлечения
Открытую выставку «Возвращение в усадьбу» посетило почти 40 тысяч человек
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Почти 40 тысяч человек с сентября 2020 года посетили открытую выставку «Возвращение в усадьбу» в музее «Новый Иерусалим» в Истре.

— Этим масштабным выставочным проектом музей обратился к теме сохранения усадебного наследия и развития потенциала уцелевших усадеб. С момента открытия выставки, которое стало ключевым событием в рамках столетнего юбилея музея, выставку посетили более 37 тысяч человек, — говорится в сообщении пресс-службы минкульт московской области официальный сайт культуры Московской области.

К проекту были разработаны специальные экскурсии. Среди них: образовательные программы и лекции, а также был выпущен каталог.

В день закрытия выставки, 29 сентября, прошел круглый стол «Усадьбы. Поиск новых форматов». Он был посвящен проблеме возрождения русских усадеб. Также на круглом столе обсудили вопросы поиска ресурсов и финансирования для восстановления усадеб.

Городской округ Истра попал в список самых популярных направлений отдыха на ноябрьские праздники. Сообщается, что на этот период в Московской области наблюдается сложная ситуация с бронированием мест в популярных отелях и санаториях региона.

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