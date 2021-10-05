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Названы продукты с высоким содержанием витамина Е

Рафаэль Залян

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Общество
Названы продукты с высоким содержанием витамина Е
Фото: YouTube-канал / ТСВ

Чтобы восполнить недостаток витамина Е в организме, необходимо в рацион включить продукты с высоким содержанием токоферола. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил врач-эндокринолог Владислав Бондаренко.

Как заметил медик, рекомендуемой суточной дозой витамина Е для взрослого человека считаются 10–15 миллиграммов продукта в день. Получить его можно в чистом виде с помощью капсул, которые продаются в аптеке, либо через продукты питания:

— Для этого регулярно нужно употреблять в пищу такие овощи, как картофель, морковь, шпинат, свекла, тыква и капуста.

Богаты токоферолом и ягоды облепихи, черешня, рябина, калина. Много, по словам врача, его в плодах шиповника, нерафинированных растительных маслах, а также в орехах и проросшей пшенице, болгарском перце и семечках.

Эксперт дополнил, что употреблять продукт в виде препарата необходимо исключительно по назначению врача, так как передозировка может вызвать аллергическую реакцию.

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