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Работа WhatsApp полностью восстановлена

Виктория Храменкова

Общество
Работа WhatsApp полностью восстановлена
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Работа WhatsApp полностью восстановлена после масштабного сбоя. Об этом заявил гендиректор компании Уилл Каткарт.

— Сейчас мы полностью восстановились и работаем. Мы знаем, что сегодня многие люди не могли использовать WhatsApp, чтобы общаться со своими друзьями, семьей и коллегами. Это просто скромное напоминание о том, как много людей и организаций полагаются на нас, — написал глава в своем Twitter.

Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.

В понедельник, 4 октября, Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

Проблемы в работе серверов также были зафиксированы в Telegram, Twitter, Google и TikTok. Пользователи столкнулись со сбоями в работе приложений и сайтов, в соединении с сервером, отправке сообщений и комментариев. Позднее сбои начали наблюдаться в Snapchat, а также YouTube и Viber.

Отмечается, что глобальный сбой социальных сетей продолжается уже более шести часов. Он является самым продолжительным с 2008 года. Тогда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток.

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