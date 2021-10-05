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Названы пять знаков зодиака, которые видят вещие сны

Виктория Храменкова

Общество
Названы пять знаков зодиака, которые видят вещие сны
Фото: Pexels

У некоторых знаков зодиака хорошо развита интуиция, благодаря которой им снятся вещие сны. Нередко сновидения помогают людям сделать правильный выбор, разобраться с прошлым или предостеречь от чего-то плохого. Ясновидящая Кажетта считает, что есть пять знаков зодиака, которые видят вещие сны, и они всегда сбываются.

Раки отличаются очень сильной интуицией. Они планируют свое будущее, ориентируясь на ощущения. Благодаря этому они нередко ошибаются. К Ракам можно обратиться и за толкованием своего сна. Они прекрасно разбираются в царстве Морфея.

Сны у Близнецов считаются очень яркими. Сновидение им может подсказать приближающуюся беду, а также дать ответы на вопросы, пишет Пятый Канал.

Овны способны предсказать во сне не только свое будущее, но и события, грядущие в мире. Их сны часто сбываются, поэтому можно говорить о том, что Овнам открываются пророчества глобальных масштабов.

Девы часто верят в свои сновидения. Именно это влияет на вероятность их исполнения. Также во сне Девы расставляют все события жизни по местам.

Сны для Водолея являются зарядом бодрость и позитива. Отмечается, что представителям этого знака зодиака редко снятся кошмары. В вещие сны Водолеи не верят и добиваются всего наяву.

29 сентября астролог рассказала читателям «ВМ», чего ждать разным знакам зодиака а октябре. Фон месяца: предстоит грандиозная работа над ошибками.

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