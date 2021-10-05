Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«На периферии антициклона»: синоптики о погоде в столице 5 октября

Виктория Храменкова

Город
«На периферии антициклона»: синоптики о погоде в столице 5 октября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве и Подмосковье 5 октября ожидается переменнаея облачность и 13 градусов тепла.

— Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве достигнет 9-11 градусов тепла, по области до плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, - говорится в сообщении на портале «Метеоновости».

Высокое атмосферное давление, которое сохраняется уже длительное время, может стать причиной погодообусловленных обострений при сердечно-сосудистых заболеваниях, отмечают синоптики.

Во вторник, 5 октября, врач-кардиолог Юлия Маршинцева поделилась, как понизить давление без лекарств. Например, потребление напитков из травяных сборов вместо чая — могут привести давление в норму.

Синоптик рассказал, когда закончится золотая осень в европейской части России. Малооблачная, солнечная и безветренная погода сохранится в центре европейской части России до конца рабочей недели.

Читайте также:
ПогодаОсеньОктябрь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте