«На периферии антициклона»: синоптики о погоде в столице 5 октября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве и Подмосковье 5 октября ожидается переменнаея облачность и 13 градусов тепла.

— Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве достигнет 9-11 градусов тепла, по области до плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, - говорится в сообщении на портале «Метеоновости».

Высокое атмосферное давление, которое сохраняется уже длительное время, может стать причиной погодообусловленных обострений при сердечно-сосудистых заболеваниях, отмечают синоптики.

Во вторник, 5 октября, врач-кардиолог Юлия Маршинцева поделилась, как понизить давление без лекарств. Например, потребление напитков из травяных сборов вместо чая — могут привести давление в норму.

Синоптик рассказал, когда закончится золотая осень в европейской части России. Малооблачная, солнечная и безветренная погода сохранится в центре европейской части России до конца рабочей недели.