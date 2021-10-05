Инженеры назвали причину сбоев в работе Facebook

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Сбой в работе социальной сети Facebook произошел из-за изменений конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает команда инженеров компании.

— Наши команды инженеров узнали, что конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь, — говорится в заявлении представителей соцсети.

По их словам, сбой имел каскадное воздействие на работу связи центров Facebook и привел к приостановке работы многих служб компании, передает РИА Новости.

Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.

В понедельник, 4 октября, Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

Проблемы в работе серверов также были зафиксированы в Telegram, Twitter, Google и TikTok. Пользователи столкнулись со сбоями в работе приложений и сайтов, в соединении с сервером, отправке сообщений и комментариев. Позднее сбои начали наблюдаться в Snapchat, а также YouTube и Viber.

Отмечается, что глобальный сбой социальных сетей продолжается уже более шести часов. Он является самым продолжительным с 2008 года. Тогда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток.