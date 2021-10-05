Спасенный от контрабандистов тигр Степан поселился в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В Московском зоопарке пополнение: новым питомцем заведения стал тигр по кличке Степан. Тигры занесены в Красную книгу — это одни из крупнейших и редчайших хищников на Земле. В дикой природе живет всего около 6,5 тысячи особей, и популяция продолжает сокращаться.

— У нашего нового жильца необычная история. Степана изъяли у контрабандистов, когда ему было около года, и отправили в государственный центр реабилитации. Московский зоопарк старается заботиться о диких животных, которые были изъяты из естественной среды обитания и уже не смогут выжить на воле, поэтому мы решили приютить тигра сначала в своем филиале под Великим Устюгом, а потом перевезти в Москву, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что Степан — необычный тигр. Это гибрид амурского и суматранского видов этих хищников. Свой вольер в экспозиции «Остров зверей» ему уступил другой тигр — Мартин, которого из-за врожденной травмы переселили в другое, более тихое и безлюдное место — в Центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском.

Видео: Пресс-служба Московского зоопарка

Степан по типу походит на амурского тигра. Этот вид значительно крупнее суматранского: весит новый обитатель зоопарка около 200 килограммов. Также он обладает хорошим аппетитом и может съесть за день от 10 до 15 килограммов мяса. Обязательным для него раз в неделю остается разгрузочный день. Это дает ему стимул к активному образу жизни, ведь в дикой природе именно голод заставляет хищников охотиться и добывать себе еду.

В природных условиях тигров можно встретить только в Азии, а их ареал обитания с течением времени значительно сократился, передает официальный сайт мэра Москвы.

В сентябре Акулова рассказала, что в Московском зоопарке впервые поселились медоеды, которые являются уникальными хищниками из Африки и Азии и обладают отважным характером. Животные находятся в Книге рекордов Гиннесса как самые бесстрашные млекопитающие в мире. Акулова считает, что в зоопарке получится организовать резервную популяцию медоедов в рамках борьбы с их исчезновением.

Самец и самка медоедов прибыли в столичный зоопарк из Чехии. Их вольер находится в павильоне «Копытные Африки», до весны зверьки не выйдут на его уличную часть из-за холода.