Самые бесстрашные животные: медоеды поселились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка / mos.ru

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке впервые поселились медоеды, которые являются уникальными хищниками из Африки и Азии с отважным характером. Об этом рассказала в четверг, 23 сентября, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Животные находятся в Книге рекордов Гиннесса как самые бесстрашные млекопитающие в мире. Акулова считает, что в зоопарке получится организовать резервную популяцию медоедов в рамках борьбы с их исчезновением.

Самец и самка медоедов прибыли в столичный зоопарк из Чехии. Их вольер находится в павильоне «Копытные Африки», но до весны зверьки не выйдут на его уличную часть из-за холода.

— Это самые настоящие непоседы. Чтобы они смогли выплеснуть свою неуемную энергию, мы подвесили в вольере полые бревна и деревянные домики, а потом спрятали внутри лакомства. В процессе такой охоты медоедам приходится прикладывать много усилий, ведь нужно добыть заветный кусочек, удерживаясь на весу, — добавила Светлана Акулова.

Видео: пресс-служба Московского зоопарка / mos.ru

Медоеды преимущественно питаются мясом, а не медом, от которого произошло их название. В дикой природе они населяют степи и негустые лиственные леса.

Внешне медоеды похожи на куниц, их длина не превышает 80 сантиметров, а вес — 12 килограммов. При этом медовые барсуки отважны и непредсказуемы, поэтому стоит держаться от них подальше. Они не боятся крупный рогатый скот и готовы вступать в бой со львами и леопардами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Вечером 21 сентября зоосад проведет образовательную лекцию о летучих мышах и мастер-класс по оказанию им помощи. Учреждение пригласило на занятие школьников старших классов и взрослых. Мероприятие пройдет бесплатно, однако количество мест будет ограничено.

В среду, 15 сентября, в пресс-службе Генпрокуратуры рассказали, что пятерых моржат, спасенных из «китовой тюрьмы» в Приморье, передали в Московский зоопарк. Животных не получится вернуть в дикую природу, потому что у них не сформировались навыки выживания из-за нахождения в неволе.