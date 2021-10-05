Движение на ТТК восстановили после столкновения шести автомобилей

Фото: Василя Махиянова / Вечерняя Москва

Движение автомобилей удалось восстановить после аварии на Третьем транспортном кольце (ТТК) с участием шести машин. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Шесть автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце в Москве во вторник, 5 октября.

Авария произошла напротив улицы Подвойского, в районе владения 5/19. Пострадавших в результате инцидента не было. Из-за ДТП на указанном участке было перекрыто три полосы движения.

До этого сообщалось, что массовая авария с участием пяти машин произошла на 53-м километре внутренней стороны МКАД. В ведомстве отметили, что ДТП случилось перед развязкой с Троекуровским проездом. На месте инцидента работали экстренные службы. Было перекрыто движение по трем полосам.