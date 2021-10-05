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«Последнее пристанище»: психолог объяснил, кому опасно жить в «микростудии»

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Последнее пристанище»: психолог объяснил, кому опасно жить в «микростудии»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Покупку небольшой квартиры стоит совершать только людям, жизнь которых «идет в гору». В противном случае постоянное пребывание в тесноте может вызвать депрессию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал психолог Андрей Зберовский. Так специалист прокомментировал новость о продаже в Москве квартиры площадью девять квадратных метров.

— Когда покупатель планирует дальнейшее расширение метража, любое приобретение является элементом оптимизма. Например, человек выхватил кусочек Москвы, приехав издалека, где люди живут беднее и у них меньше перспектив. Если собственник знает, куда двигаться дальше, даже девять метров для него — «зона оптимизма», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что психологи не рекомендуют покупку маленьких квартир людям, которые «не знают, куда двигаться дальше». Важно, чтобы жилье не стало «последним пристанищем».

— Если человек покупает квартиру, не имея дальнейшего плана действий, недвижимость может стать для него «зоной пессимизма». Тогда это будет последним пристанищем, где человек уйдет в депрессию и тоску, — заявил собеседник «ВМ».

По словам Зберовского, многие люди начинают жить в маленьких квартирах, стартуя в карьерном развитии. Если они видят перспективы для улучшения жилищных условий, покупка скромного жилья не будет губительна для их эмоционального состояния.

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