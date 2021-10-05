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Четвертый день подряд Москва бьет рекорды атмосферного давления

Михаил Алимов

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Четвертый день подряд Москва бьет рекорды атмосферного давления
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве четвертый день подряд бьются рекорды атмосферного давления. Во вторник, 5 октября, оно вырастет до 766 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Уже день сегодняшний начался с рекорда атмосферного давления. Прежнее достижение было 5 октября 2010 года, оно составляло 763,2 миллиметра ртутного столба. В Москве уже в 3 часа ночи было 765,6, то есть уже новый рекорд, четвертый подряд, — рассказал он РИА Новости.

До этого синоптики рассказали о погоде в столице 5 октября. Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве достигнет 9–11 градусов тепла, по области — до плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов.

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