Благоустройство территории у студенческого общежития МГУ подошло к концу

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

Современное пространство для занятий спортом появилось рядом с Домом аспиранта и стажера (ДАС) МГУ. Благоустройство территории рядом с общежитием подошло к концу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

17-этажное общежитие, состоящее из двух жилых корпусов, располагается на пересечении улиц Большая Черемушкинская и Шверника района Академический на юго-западе Москвы.

К настоящему моменту на участке работ специалисты уже возвели спортивную площадку и установили там уличные тренажеры. Кроме того, на территории появились комфортные скамейки для студентов общежития.

Асфальт у территории ДАС был приведен в порядок. В рамках благоустройства специалисты также озеленили пространство. Вокруг Дома аспиранта и стажера высадили свыше четырех тысяч кустарников и примерно 70 деревьев. На территории также появились новые клумбы.

Дом аспиранта и стажера является одним из самых крупных студенческих общежитий Московского государственного университета.

В столичном районе Люблино на юго-востоке Москвы завершилось благоустройство сквера возле Культурного центра имени летчика Ивана Астахова. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

В рамках реализации проекта специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть, а также обустроили зоны со скамейками для тихого отдыха. Кроме того, здесь привели в порядок памятную стелу работникам Курьяновской станции аэрации, погибшим в годы Великой Отечественной войны.