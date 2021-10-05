Врач рассказал о возможности продлить жизнь с помощью меда

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Качество меда зависит от того, нектар каких цветов и деревьев собирался для его изготовления. О том, какими лечебными свойствами славится этот продукт, рассказал фитотерапевт и кандидат биологических наук Михаил Лущик.

По его словам, мед из липы помогает ускорить выздоровление при простуде. Мед из акации имеет настолько низкий гликемический индекс, что его можно есть даже диабетикам.

Кроме того, высокую ценность имеет такой мед, который сделан из отдельных сортов луговых цветов. Так, например, прекрасными свойствами обладает гречишный мед, а самым полезным считается продукт из разных трав.

Сам по себе пчелиный продукт содержит много калия, который нужен для сердца, печени и нервов. Также мед содержит антиоксиданты, которые очищают организм.

— Они помогают дольше поддерживать сосуду в антисклеротическом состоянии, — пояснил специалист.

Лущик подытожил, что помимо самого меда, благоприятное воздействие на организм могут оказывать и пчелиные соты. Их можно использовать для лечения расстройства желудка. Кроме того, все продукты, которые делают пчелы, значительно продлевают жизнь, передал Пятый канал.

Специалист добавил, что все пчеловоды отличаются хорошим цветом лица, не курят и не употребляют алкоголь, иначе пчелы их к себе не подпустят.

— Употребляя продукты пчеловодства, они сильно продлевают себе жизнь, — заявил Михаил Лущик.

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