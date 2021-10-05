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«Яндекс.Карты» помогут лучше ориентироваться в московском метро

Михаил Алимов

Город
«Яндекс.Карты» помогут лучше ориентироваться в московском метро
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Компания «Яндекс» в своем сервисе «Карты» добавила новый функционал — теперь пользователи могут посмотреть удобный выход из метро, от которого ближе добираться до места назначения. Кроме того, в сервисе указан вагон метро, ближайший к необходимому выходу. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 5 октября, сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

Увидеть это можно в подробностях маршрута. Для этого нужно его построить, затем выбрать один из предложенных вариантов проезда на метро и нажать на него. Тут же откроется вся необходимая информация. Также «Карты» покажут вагон, ближайший к возможной пересадке на маршруте.

— Новая опция поможет быстро ориентироваться на станциях с большим количеством выходов и переходов, и строить оптимальные маршруты, не требующие лишних действий. Это особенно важно в часы пик, когда станции переполнены людьми, — говорится в сообщении пресс-службы.

Опция доступна в мобильных приложениях на Android и IOS, а также в декстопной версии «Карт». Воспользоваться ею могут москвичи, жители Санкт-Петербурга и Новосибирска. Для остальных городов с метро она добавится позже.

До этого сообщалось, что «Яндекс» в своем сервисе «Карты» расширил список видов транспорта, добавив в него самокаты. В компании отметили, что маршруты для поездок на самокате прокладываются по тротуарам и велосипедным дорожкам, обходя лестницы. При планировании поездки пользователь имеет возможность сравнить путь на самокате и другом транспорте и выбрать наиболее подходящий.

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