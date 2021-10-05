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Цена на газ в Европе обновила максимальный рекорд

Полина Долганова

В мире
Цена на газ в Европе обновила максимальный рекорд
Фото: pixabay.com

Цены фьючерсов на газ в Европе установили новый рекорд. Впервые стоимость газового топлива оценили в 1,2 тысячи долларов за тысячу кубических метров. Это следует из данных торгов на ICE Futures.

Максимальная стоимость с начала торгов составила 1228,8 доллара. По состоянию на 9:17 по московскому времени цена приблизилась к значению 1250 долларов. Эта цена на 7,6 процента превышает расчетную цену за 4 октября, передает РИА Новости.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал предыдущее повышение цен на газ.

По мнению эксперта, в ближайшее время цены могут продолжить рост, пока они не начнут сказываться на уровне потребления.

— Часть заводов, которые больше всего зависят от газа, должны остановить деятельность. Цены будут расти, пока не станет заметно снижение потребления, — пояснил он.

До этого, 30 сентября, цена газа в Европе в очередной раз побила исторический рекорд и превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.

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