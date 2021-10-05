«Завистливые тетки»: Волочкова рассказала, чем занималась во время сбоя в работе соцсетей

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова спокойно отнеслась к сбою в работе ведущих социальных сетей мира, в том числе Instagram. Звезда приятно проводила время с возлюбленным и даже порадовалась прекращению хейта со стороны завистников. Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, если бы Instagram отключили навсегда, она бы так же, как и прежде, продолжала ставить спектакли и выступать на сцене, участвовать в телевизионных эфирах, съемках и рекламе.

— Я спала прекрасно с любимым человеком, поэтому у меня никакого стресса не могло быть. Абсолютно нет. Единственное, было жалко WhatsApp, потому что удобно было звонить. Но все перекинулись в Telegram. Приходили сообщения, что «кто-то появился в Telegram». Но хоть вспомнила некоторых людей, о которых давно забыла, — рассказала Волочкова.

Она подчеркнула, что сбой в Instagram ее даже порадовал. Балерине перестали писать гадости хейтеры, не пришлось читать «гнусные сообщения злых и завистливых теток».

— Я улыбнулась, честно говоря. Мы с моим любимым человеком даже подумали, как же мы раньше жили без Instagram, WhatsApp, Telegram и Viber. Поэтому никакого стресса. Хотя я королева Instagram, для меня, конечно, мой Instagram — платформа, на которой я сама лично транслирую свою жизнь от первого лица, все события. Но вот видите, недолго эта радость продлилась, покой. С сегодняшнего утра все опять заработало, — добавила балерина.

В понедельник, 4 октября, Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

Проблемы в работе серверов также были зафиксированы в Telegram, Twitter, Google и TikTok. Пользователи столкнулись со сбоями в работе приложений и сайтов, в соединении с сервером, при отправке сообщений и комментариев. Позднее сбои начали наблюдаться в Snapchat, а также в YouTube и Viber.

Глобальный сбой социальных сетей стал самым продолжительным с 2008 года. Тогда Facebook был офлайн для 80 миллионов пользователей около суток.