Суд признал запрещенными видеоролики, пропагандирующие «зацеперство»

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Фрунзенский суд Санкт-Петербурга признал запрещенными 95 материалов, пропагандирующих «зацеперство» — проезд на железнодорожном транспорте опасным способом. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Иски касались информации, которая пропагандирует проезд на транспорте запрещенным способом — на подножках, крышах, в межвагонном пространстве. Кроме того, запрещены материалы, призывающие к совершению противоправных действий, угрожающих здоровью пассажиров. К ним относится, например, самовольная остановка поезда.

— Суд указал, что КоАП РФ за проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно за самовольную без надобности остановку поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде предусмотрена административная ответственность, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также размещенные видео нарушают закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Суд все иски удовлетворил, в ближайшее время материалы будут изъяты из публичного доступа.