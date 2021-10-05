Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд признал запрещенными видеоролики, пропагандирующие «зацеперство»

Михаил Алимов

Происшествия
Суд признал запрещенными видеоролики, пропагандирующие «зацеперство»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга признал запрещенными 95 материалов, пропагандирующих «зацеперство» — проезд на железнодорожном транспорте опасным способом. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Иски касались информации, которая пропагандирует проезд на транспорте запрещенным способом — на подножках, крышах, в межвагонном пространстве. Кроме того, запрещены материалы, призывающие к совершению противоправных действий, угрожающих здоровью пассажиров. К ним относится, например, самовольная остановка поезда.

— Суд указал, что КоАП РФ за проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно за самовольную без надобности остановку поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде предусмотрена административная ответственность, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также размещенные видео нарушают закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Суд все иски удовлетворил, в ближайшее время материалы будут изъяты из публичного доступа.

Читайте также:
СудыЗапретыПоезда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте