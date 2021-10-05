Постановление о продлении ареста казанского стрелка Галявиева рассмотрят 7 октября

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Рассмотрение постановления СК о продлении ареста для устроившего стрельбу в Казани Ильназа Галявиева состоится 7 октября. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 5 октября, сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда города.

— Рассмотрение постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева состоится в Басманном районном суде города Москвы 7 октября в 14 часов, — рассказал он.

21 июля газета ОНК сообщила, что Галявиева признали невменяемым на момент совершения массовых убийств. Согласно информации ОНК, соответствующее заключение выдал Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского.

В этот же день Галявиев был переведен после экспертизы в психиатрическую больницу в СИЗО-2.

Стрельба в казанской школе

11 мая в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы.