Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2

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Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, переведен после экспертизы в психиатрическую больницу в СИЗО-2. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в среду, 21 июля.

— Согласно нашей информации, Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, в настоящий момент переведен в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве, — рассказал собеседник «ВМ».

21 июля газета ОНК сообщила, что Галявиева признали невменяемым на момент совершения массовых убийств. Согласно информации ОНК, соответствующее заключение выдал Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского.

Позднее в СК РФ заявили, что психиатрическая экспертиза казанского стрелка еще не завершена.

Юрист Николай Кузнецов в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил, что Галявиева могут отправить на пожизненное лечение в психдиспансер. Эксперт объяснил, что казанский стрелок опасен в том числе и для заключенных, именно поэтому его, скорее всего, не ждет тюремное заключение.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.