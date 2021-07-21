Юрист объяснил, почему казанского стрелка вряд ли отправят в тюрьму

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Казанского стрелка Ильназа Галявиева могут отправить на пожизненное лечение в психдиспансер. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» выразил юрист Николай Кузнецов. Однако, по словам эксперта, стрелка вряд ли отправят в тюрьму.

Юрист объяснил, что Галявиев опасен в том числе и для заключенных, именно поэтому его, скорее всего, не ждет тюремное заключение.

Кузнецов подчеркнул, что если будет признана невменяемость Галявиева в момент массового убийства, то уголовное преследование такого лица будет приостановлено, однако изоляция от общества ему будет грозить в любом случае.

— Стоит сказать, что срок лечения будет сравним со сроком заключения, в некоторых случаях он будет больше. Таких больных никто через год–два не отпускает. В ситуации с Галявиевым ему может грозить пожизненное лечение, так как он опасен для общества и на свободе не исключен рецидив, — подчеркнул юрист.

Газета Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания в среду, 21 июля, сообщила, что казанский стрелок Ильназ Галявиев был признан невменяемым на момент стрельбы в школе в Казани. Позднее в СК заявили, что психиатрическая экспертиза казанского стрелка еще не завершена.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.