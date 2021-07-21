В СК заявили, что психиатрическая экспертиза Казанского стрелка еще не завершена

Фото: Telegram / Подъем

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, который расстрелял детей в одной из казанских школ, еще не была завершена. Об этом в среду, 21 июля, сообщили в Следственном комитете РФ.

— Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела еще не завершена, — сообщили в СК РФ.

Уточняется, что к настоящему моменту следствие еще не имеет медицинского заключения в отношении Галявиева.

Газета Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания в среду, 21 июля, сообщила, что казанский стрелок Ильназ Галявиев был признан невменяемым на момент совершения массовых убийств.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.