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Глава Минфина Силуанов ушел в самоизоляцию

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Глава Минфина Силуанов ушел в самоизоляцию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Министр финансов Антон Силуанов ушел в самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом во вторник, 5 октября, сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Она также пожелала главе Минфина скорейшего выздоровления.

— Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции, — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Отмечается, что в слушаниях по бюджету политик принимал участие удаленно с помощью видеосвязи.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин вышел из самоизоляции 29 сентября.

Песков рассказал, что вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией в окружении Путина произошла в сентябре текущего года. Он уточнил, что ему неизвестно ни об одном тяжелом случае болезни.

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