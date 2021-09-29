Песков сообщил, что Путин с 29 сентября вышел из самоизоляции

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин с сегодняшнего дня, фактически, вышел из режима самоизоляции. Он встречается с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом в среду, 29 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция, — передает его слова ТАСС.

Владимир Путин принял решение уйти в самоизоляцию 14 сентября. Такой выбор глава России сделал после выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в его окружении.

Дмитрий Песков рассказал, что вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией в окружении президента России Владимира Путина произошла в сентябре текущего года. Он уточнил, что ему неизвестно ни об одном тяжелом случае болезни.

До этого Песков сообщал, что Путин, находящийся в самоизоляции, поддерживает обычный образ жизни и находится в постоянном контакте с кабинетом министров и администрацией президента.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России будет однодневным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время грядущей встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

На их встрече также не планируется подписание документов. До этого Эрдоган сообщил, что сделка с Россией по приобретению комплексов С-400 завершена и не будет пересмотрена. Он также отметил, что Турция не может согласиться с постоянным давлением США из-за нее.