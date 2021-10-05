Диетолог рассказала, как составить рацион питания после перенесенного коронавируса

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Диетолог Наталья Нефедова рассказала, как правильно составить рацион после перенесенной коронавирусной инфекции, чтобы организм смог быстрее восстановиться, а человек вернулся к нормальному образу жизни.

Она отметила, что в период после болезни стоит отказаться от вредных продуктов, сделать акцент на полноценном питании, чтобы получить из пищи все полезные вещества.

— Нужно определить, какие дефициты есть в организме, и стараться восполнить их с помощью пищи. Нет ограничений в потреблении пищи, но питаться нужно полноценно. При полноценном питании организм сможет восстановиться после заболевания, — отметила она в комментарии изданию Nation news.

Диетолог уточнила, что необходимо добавить в рацион достаточное количество овощей и фруктов, в них содержится наибольшее количество полезных веществ.

До этого врач-диетолог Королева раскрыла секрет пользы макарон и картофеля. По словам эксперта, главное — правильно выбирать и готовить эти продукты. Картофель лучше варить и запекать, а не жарить, макаронные изделия должны быть сделаны из цельнозерновой муки.