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Диетолог рассказала, как составить рацион питания после перенесенного коронавируса

Ирина А. Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала, как составить рацион питания после перенесенного коронавируса
Фото: pixabay.com

Диетолог Наталья Нефедова рассказала, как правильно составить рацион после перенесенной коронавирусной инфекции, чтобы организм смог быстрее восстановиться, а человек вернулся к нормальному образу жизни.

Она отметила, что в период после болезни стоит отказаться от вредных продуктов, сделать акцент на полноценном питании, чтобы получить из пищи все полезные вещества.

— Нужно определить, какие дефициты есть в организме, и стараться восполнить их с помощью пищи. Нет ограничений в потреблении пищи, но питаться нужно полноценно. При полноценном питании организм сможет восстановиться после заболевания, — отметила она в комментарии изданию Nation news.

Диетолог уточнила, что необходимо добавить в рацион достаточное количество овощей и фруктов, в них содержится наибольшее количество полезных веществ.

До этого врач-диетолог Королева раскрыла секрет пользы макарон и картофеля. По словам эксперта, главное — правильно выбирать и готовить эти продукты. Картофель лучше варить и запекать, а не жарить, макаронные изделия должны быть сделаны из цельнозерновой муки.

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