Терапевт расказал, как укрепить иммунитет в сезон простуд

иммунитет

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, терапевт Юрий Серебрянскийперечислил действенные способы укрепления здоровья в период простуд.

Он отметил, что осенью и зимой необходимо укреплять иммунитет, чтобы не заболеть ОРВИ. Для этого стоит добавить ежедневную физическую активность, например, утреннюю зарядку.

Также не стоит забывать о приеме витаминных комплексов, правильном сбалансированном питании с достаточным количеством овощей и фруктов, избегать стрессов и меньше нервничать.

Укрепляют иммунитет и ежедневные прогулки по паркам и лесам. При этом стоит выбирать одежду и обувь по сезону, чтобы не допустить переохлаждения, которое может привести к появлению простуды.

— Не должно быть переохлаждении и перегрева. Важно поддерживать комфортную температуру в квартире, проветривать помещение, — дал рекомендации терапевт в комментарии изданию Nation news.

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